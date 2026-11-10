Инфлацијата се враќа додека глобалниот раст слабее Светската економија влегува во крајот на 2026 година со потешка комбинација отколку што се очекуваше: цени кои растат побрзо и послабо темпо на експанзија. Меѓународниот монетарен фонд предвидува дека глобалната инфлација ќе достигне 4,7% оваа година, додека економскиот раст ќе забави на 3,1%. За семејствата, ова значи поголем притисок врз основните трошоци и помалку простор за несуштински купувања. Притисокот врз куповната моќ ги погодува и онлајн трошоците, каде што 1xBet Shqipëri е еден од многуте меѓународни брендови кои се натпреваруваат за дискрециониот буџет на корисниците.

Октомвриската прогноза ја менува сликата Бројката за инфлацијата е повисока од пролетната прогноза. Во април, ММФ очекуваше глобална стапка од 4,4% за 2026 година; во јули проценката беше зголемена на 4,7%, а октомврискиот извештај ја задржува на тоа ниво. Базичната инфлација се очекува да изнесува 3,9% оваа година и 3,7% во 2027 година.

Целокупната октомвриска слика се сумира во четири бројки:

глобален раст од 3,1% во 2026 година;

враќање на 3,4% во 2027 година;

вкупна инфлација од 4,7% во 2026 година;

намалување на инфлацијата на 4,1% во 2027 година.

Ова не значи дека цените ќе паднат следната година. Пониска стапка на инфлација значи дека се очекува тие да продолжат да растат, но со побавно темпо.

Проценката за растот исто така се менуваше во текот на годината. Јулското ажурирање ја постави глобалната експанзија на 3,0% за 2026 година, додека октомврискиот извештај благо ја зголеми на 3,1%. За 2027 година, прогнозата останува 3,4%. Значи, сликата не е онаа на глобално стеснување, туку на економија која продолжува да се проширува со релативно слабо темпо.

Енергијата и храната го одржуваат притисокот висок ММФ го поврзува растот на инфлацијата на краток рок главно со повисоките цени на енергијата и храната. Овие категории имаат голема тежина во семејните буџети и влијаат и врз трошоците за транспорт, производство и дистрибуција.

Според најновата прогноза на ММФ, економиите кои увезуваат енергија и кои не профитираат директно од циклусот на технолошки инвестиции се соочуваат со потешка ситуација. Според тоа, истиот раст на цените не се чувствува на ист начин во секоја економија.

Глобалниот раст останува нерамномерен Просекот од 3,1% крие големи разлики. ММФ проценува раст од 2,1% за развиените економии во 2026 година, додека пазарите во подем и економиите во развој се очекува да пораснат за 3,7%. Азија во развој останува подинамична, додека Европа се движи со значително побавни темпа.

Кварталните податоци ја даваат истата слика. Реалното светско производство порасна за 0,7% во вториот квартал, од 0,8% во првиот. Европа бележи подобрување на 0,6%, додека Азија забави од 1,3% на 0,9%.

Оваа нееднаквост е важна затоа што светската економија може да изгледа релативно стабилна во целина, додека некои региони истовремено се соочуваат со слаб раст и повисоки трошоци.

Што значи ова за потрошувачите Инфлацијата од 4,7% не се преведува автоматски во ист раст на цените за секое семејство. Влијанието зависи од уделот на храната, енергијата, киријата и транспортот во буџетот.

Кога овие категории поскапуваат, семејствата имаат помалку простор за флексибилни трошоци: патувања, опрема, претплати и забава. За бизнисите, ова значи посилна конкуренција за делот од приходите што останува по основните трошоци. Дури и секторите кои не се директно поврзани со енергијата може да го почувствуваат притисокот преку трошоците за снабдување и повнимателната потрошувачка.

2027 година носи олеснување, но не и брзо враќање Прогнозата за следната година е подобра, но промената останува скромна. ММФ очекува глобалниот раст да се искачи на 3,4%, а инфлацијата да се спушти на 4,1%. Ова би било подобрување, а не враќање на претходните нивоа на цените.

На крајот на 2026 година, сликата е појасна: светската економија продолжува да расте, но со умерено темпо и со сè уште забележлив ценовен притисок. За семејствата и бизнисите, главното прашање сега е колку брзо ќе се ублажат секојдневните трошоци во текот на следната година.